TIM TIM lança aplicativo para fãs de cultura pop com curadoria do Omelete canal de entretenimento TIM Geek chega com notícias em primeira mão sobre filmes, séries, jogos, músicas e quadrinhos

Com conteúdos exclusivos do Omelete, um dos principais portais de cultura pop da América Latina, , oTIM Geek é a mais nova plataforma de entretenimento lançada pela TIM. O aplicativo já está disponível para Android e, em breve, para iOS, abastecido com materiais para todos os apaixonados por filmes, HQs, séries, games e toda a cultura pop e nerd.

O conteúdo disponibilizado na ferramenta é selecionado a partir de uma cuidadosa curadoria de especialistas do universo geek do Omelete e traz detalhes e lançamentos dos principais jogos e consoles, curiosidades e críticas sobre os filmes e séries mais populares, informações sobre quadrinhos e indicação para os eventos mais importantes do segmento. O assinante do aplicativo pode acessar vídeos e podcasts exclusivos e receber em primeira mão todas as novidades do universo de games. O projeto utilizará 100% da tecnologia Samba Tech, pioneira na distribuição de vídeos online na América Latina.

O download do TIM Geek é gratuito. A assinatura pode ser feita por todos os clientes TIM e possui sete dias de degustação. O plano semanal custa R$ 3,99 e o mensal custa R$ 9,90, com renovação automática. Para mais informações sobre o serviço, download e visualização do conteúdo, basta acessar a página http://www.tim.com.br/para-voce/servicos-tim/tim-geek.

Sobre a TIM

A TIM tem como missão conectar e cuidar de cada um e para que todos possam fazer mais. Sua assinatura – “Evoluir é fazer diferente” – destaca a evolução da empresa no país e sua postura inovadora e pioneira.

Tendo como base o Plano de Investimentos, focado, sobretudo, em infraestrutura de rede, e seguindo os pilares de inovação, qualidade e experiência do usuário, a TIM continua a liderar diversos movimentos, apostando cada vez mais em uma robusta rede de dados combinada com a oferta de serviços digitais inovadores do mercado.

A operadora é líder disparada na cobertura da tecnologia 4G no país. Em 2016, a companhia mais que triplicou o número de cidades conectadas, somando duas vezes mais locais cobertos do que a segunda colocada.

A TIM também é líder em práticas de governança e ainda a única empresa do setor de telecomunicações no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de ser a empresa do setor há mais tempo a fazer parte também do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Vale ressaltar também as iniciativas do Instituto TIM (www.institutotim.org.br), que buscam criar e potencializar recursos estratégicos para a democratização da ciência e inovação no Brasil.

Sobre o Omelete Group

Maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil, o Omelete Group utiliza seu site, redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 9 milhões de pessoas ávidas por novidades dos mundos do cinema, series de TV, games, música e histórias e quadrinhos com textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte do Omelete Group:

Omelete – Site que está no ar desde 2000 e é o maior e mais relevante voltado ao entretenimento. Conta ainda com o maior canal de vídeos do YouTube, o Omeleteve, dedicado a notícias geek do país, com 12 milhões de views mensais, página no Facebook com 1,8 milhão de fãs e milhares de seguidores no Instagram, Twitter e Snapchat;

CCXP - Comic Con Experience – Maior evento de cultura pop do mundo, reuniu em sua terceira edição 196 mil pessoas nos quatro dias de convenção em 2016, tornando-se referência internacional;

Social Comics – Inovador serviço de streaming de histórias em quadrinhos que funciona como a Netflix das HQs.

Loja Mundo Geek – A mais reconhecida loja de produtos licenciados da internet brasileira, com vasto catálogo de produtos, comercialização de ingressos da CCXP e gerenciamento de lojas durante o evento.

Sobre a Samba Tech

Eleita pela FastCompany como uma das companhias mais inovadoras da América Latina em 2014, a Samba Tech ajuda centenas de empresas a se comunicarem melhor com sua audiência por meio de vídeos online. Suas soluções de Educação a Distância, Comunicação Corporativa Transmissão ao Vivo e TV na Internet cuidam de ponta a ponta, desde o momento que o vídeo sai da câmera até ele ser distribuído para qualquer aparelho conectado à internet. Por meio da tecnologia de streaming, a empresa leva o conteúdo de seus clientes a milhares de pessoas, tornando mais democrático o acesso a uma mensagem de qualidade.