TECNOLOGIA TIM Music by Deezer tem a playlist ideal para este Natal Acesso ao app é gratuito em planos da operadora e uso não desconta da franquia de dados

Foto: Reprodução

O Natal está chegando e muitas pessoas já começaram a planejar as festas, com lista de convidados, cardápio da ceia e, claro, as músicas que irão embalar os momentos de confraternização entre família e amigos. Para quem está montando o repertório de uma das noites mais importantes do ano, o TIM Music by Deezer oferece algumas sugestões de playlists. O aplicativo é um serviço de streaming com mais de 56 milhões de músicas para ouvir direto do celular e clientes TIM contam com ofertas exclusivas que incluem o uso do app sem descontar do pacote de internet.



Atualmente, já estão disponíveis no app diversas opções de playlists de Natal, de todos os estilos musicais - do rock, blues até sertanejo - e que prometem agradar nas festas. São playlists oficiais Deezer e outras criadas por usuários da plataforma. Para entrar no clima da noite, a primeira opção é a playlist é a "Clássicos do Natal", que conta 30 faixas. Entre as músicas estão All I Want Christmas, por Mariah Carey; Poema de Natal, por Vinícius de Moraes; Must be Santa, por Bob Dylan; O Velhinho, por Dominguinhos, entre outras.



Outra sugestão de repertório é a "Trilha da Ceia", com canções como Have Yourself A Merry Little Christmas, por Sam Smith; A Festa, por Milton Nascimento; Winter Things, por Ariana Grande; Someday At Christmas, por Jack Johnson e muito mais.



Na playlist "Christmas movie hits" é possível ouvir clássicos de filmes de Natal como Cool Yule, por Luis Armstrong; Santa Claus Is Back in Town, com Elvis Presley; e Happy Holiday, por Bing Crosby.



Tem opção também para o momento do amigo secreto da festa, na playlist "Trocando Presentes", com 30 faixas, entre elas Like It’s Christmas, por Jonas Bronthers; We Wish you a Merry Christmans, com Paralamas do Sucesso; Christmas Light, por Coldplay; De Presente pra Você, da banda Mar Aberto, entre outros.