TIM Tec oferece cursos online e gratuitos nas fÃ©rias

PLATAFORMA TIM Tec oferece cursos online e gratuitos nas férias 30 cursos de temas como empreendedorismo e programação de games

Foto: Reprodução

Resoluções de Ano Novo são muito comuns nesse período. Se estudar nas férias está entre elas, mas a grana está curta, você não precisa alterar seus planos. Para ajudar quem busca atualização ou mesmo recomeçar a vida profissional, o Instituto TIM oferece diversos cursos livres, gratuitos e a distância com o TIM Tec. O vasto conteúdo é voltado a diversas áreas como empreendedorismo, estruturação web, programação, produção de texto, programação em linguagem java, programação de games, entre outros.



Baseada em três pilares - software livre, produção de cursos e parcerias com instituições de ensino - o projeto começou em 2013 com o objetivo de desenvolver uma plataforma virtual que disponibilizasse cursos online, livres e gratuitos sobre tecnologia. A iniciativa está apoiada no conceito Massive Open Online Course (MOOC): qualquer pessoa pode acessar a ferramenta pelo site e fazer os cursos gratuitamente. Por ser um software livre, escolas, universidades e coletivos podem também instalar a plataforma de forma autônoma.



O TIM Tec conta, atualmente, com 30 cursos diferentes, desenvolvidos por especialistas selecionados pelo Instituto TIM a partir de diretrizes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O conteúdo pode ser acessado por qualquer interessado pelo site cursos.timtec.com.br