Futebol americano Time de futebol americano seleciona novos jogadores em Dourados

Depois de realizar uma bela campanha na disputa da Liga Estadual de Futebol Americano, a equipe do RedLands, de Dourados, inicia os trabalhos visando consolidar ainda mais equipe para a competição do próximo ano.

Para chegar à final da competição, o RedLands venceu o “Tenentes”, de Dourados, jogando no Estádio Chavinha, em Itaporã. A decisão aconteceu na cidade de Terenos, quando perdeu para o “Predadores”, de Campo Grande, uma das mais experientes equipes do estado, que disputa inclusive a Liga Nacional.

“Ser vice-campeão coloca o RedLands num patamar de destaque no futebol americano e isso nos leva a acreditar cada vez mais no potencial de nossos atletas”, disse o presidente Diego Raimundo, quem vem buscando demonstrar o quanto a equipe ganhou de maturidade para participar de disputas de igual para igual com qualquer adversário.

Seleção

Para dar prosseguimento a sua caminhada, o RedLands está buscando novos atletas para compor seu quadro e para isso, no próximo dia 28 de Julho estará realizando uma seletiva, para jogadores que tenham a idade mínima de 16 anos.

“Estamos convidando a todos os jovens que gostem deste esporte para participar da seletiva e, quem sabe, vir a participar efetivamente do nosso elenco” ressalta Diego Raimundo.

As inscrições podem ser feitas aqui e a seletiva acontece no campo do Parque Arnulpho Fioravanti, atrás do Shopping Avenida Center. O Check-in será feito às 14h e o início dos treinos para seleção às 14h30.