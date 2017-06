Time de handebol da UCDB Time de handebol da UCDB conquista primeiro lugar na LDU

Equipe masculina de handebol da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) foi campeã da Liga do Desporto Universitário (LDU) pela primeira vez. Final aconteceu na sexta-feira (2) e o time da Católica derrotou a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) por 27X18.

“Estou bem feliz pois o nosso time ainda é novo, e não estávamos confiantes em relação a vitória. A sensação é incrível, vencer o campeonato compensou todos esses meses de treino”, comemorou Gean Alves Araújo, de 24 anos, acadêmico de Engenharia de Computação, goleiro e destaque no campeonato.

Esta competição foi entre atletas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — denominada Conferência Sul — e os ganhadores desta etapa disputam a fase nacional. “O atleta sempre entra em uma competição para vencer, mas além disso eles participam de um intercâmbio cultural muito grande, e entram em contato com atletas de altíssimo nível que competem no mundo todo”, destacou Laurêncio Leite, técnico da equipe.

Além do time masculino de handebol, outras equipes da Católica também subiram no pódio. Basquete e futebol masculino conquistaram medalha de prata, e vôlei e basquete feminino ficaram em 3º lugar.

Liga do Desporto Universitário (LDU) é organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), e conta com 15 competições que vão de março a dezembro. Esses eventos são sediados em várias cidades brasileiras abrangem uma grande diversidade de modalidades esportivas e movimentam mais de quatro mil atletas de todo o país. Mais informações ligue (67) 3312-3347.