Seletiva Times do Estado disputam seletiva por duas vagas na Copa SP de 2020 Comercial, União, Chapadão, Operário, Corumbaense e Cena estão confirmados no torneio. Disputa começa no próximo fim de semana

Vai começar no próximo fim de semana o Campeonato Sul-mato-grossense sub-19 de futebol. Mais do que movimentar os times do Estado, a categoria se tornou a principal disputa da base, pois vale vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, oportunidade que os times têm de revelar e negociar jogadores com os chamados clubes grandes.

A competição contará com a participação de seis clubes: Comercial, União, Chapadão, Operário, Corumbaense e Cena. A disputa será de pontos corridos em turno único. Os dois maiores pontuadores representarão o Estado na competição nacional do ano que vem.

O Estadual sub-19 terá início no sábado com o duelo entre Corumbaense x Comercial, às 15h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, município localizado a 429 km de Campo Grande. No domingo, às 9h30, jogam União x Operário no Jacques da Luz, na Capital.

Os atuais finalistas do ano passado, Aquidauanense e Sete de Setembro, estão fora do torneio. A última rodada da edição deste ano está prevista para 21 de julho.