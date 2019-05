Estupro de vulnerável Tio confessa que ‘tirou virgindade’ de sobrinha de 9 anos em MS

Um homem de 41 anos foi preso, nesta quinta-feira (23), suspeito de estuprar a sobrinha de 9 anos de idade. Na delegacia de Polícia Civil, ele confessou os abusos e afirmou que teria ‘tirado a virgindade’ da sobrinha. O caso aconteceu na cidade de Ribas do Rio Pardo – a 97 km de Campo Grande.

De acordo com as informações da polícia, foi realizada ação conjunta com o Conselho Tutelar da cidade, após denúncia de moradores que a criança não foi à escola e o tio teria ligação com o caso. Os conselheiros solicitaram que a criança comparecesse acompanhada da mãe na sede do Conselho para prestar esclarecimentos.

Em declarações, a criança relatou que o tio estava cometendo os abusos há vários meses. Também informou que o crime teria ocorrido na última madrugada, horas antes de comparecer no prédio do Conselho Tutelar. Após o conhecimento dos fatos, os conselheiros acionaram a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Bruno Santacatharina, em diligências, o suspeito de 41 anos foi localizado e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Na delegacia, o homem confessou que cometeu os abusos e a polícia afirmou que a versão dele, impressionou e indignou as autoridades.

De acordo com o suspeito, os abusos aconteciam desde janeiro deste ano, quase todas as noites, sendo, inclusive, responsável por tirar a virgindade da vítima. “Somente na terceira vez, que o autor conseguiu consumar o ato sexual e desvirginar sua própria sobrinha”, afirmou a polícia. Ele foi indiciado pelo delegado Bruno Santacatharina e está preso à disposição da justiça.