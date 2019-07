Milícia Tio de Michelle Bolsonaro é preso por integrar milícia no DF

Sete policiais foram presos nesta quarta-feira (29) por atuarem em uma milícia em Ceilândia, no Distrito Federal. O sargento João Batista Firmo Ferreira, um dos alvos da Operação Horus, é tio da primeira-dama Michelle Bolsonaro, segundo o portal IstoÉ. Ele é investigado por crimes de loteamento irregular do solo, extorsão e até homicídio. O militar reformado é irmão da mãe de Michelle.

A operação foi realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em parceria com a Coordenação Especial de Repressão à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária da Polícia Civil do DF.

Os sete sargentos detidos são lotados ou já atuaram no 8º e no 10º Batalhão da Polícia Militar, responsáveis pelo policiamento na região do Sol Nascente, onde a milícia atuava. As investigações começaram em 2011 e avançaram com a participação de um colaborador que integrou e liderou a quadrilha. Ele ajudou os policias para receber o benefício da redução da pena.

Procurada pelo imprensa, a assessoria do Palácio do Planalto informou que não vai se pronunciar sobre o caso. O processo está tramitando em segredo de Justiça.