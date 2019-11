Polícia Tio dispara três vezes contra amigo de mulher e foge em coletivo Tiros pegaram na porta do carro da vítima

Tiros atingiram a porta do carro da vítima Foto: (Ilustrativa)

Um homem de 37 anos procurou a delegacia de polícia nesta quinta-feira (21) para relatar quer foi vítima de uma tentativa de homicídio, na Vila Olinda, em Campo Grande. O autor fez três disparos contra o homem.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava com seu carro estacionado em frente à casa de sua amiga por volta das 17 horas desta quinta (21), quando chegou o tio da mulher dizendo, “o que você quer aqui, já mandei você vazar daqui”.

Em seguida, o autor sacou um revólver e fez três disparos contra a vítima acertando o seu carro. Depois o homem fugiu guardando a arma dentro de sua mochila e pegando um ônibus próximo ao Shopping Norte Sul Plaza indo em direção ao posto de saúde do Leblon. A vítima seguiu o autor até o posto para avisar as pessoas que estavam no local, que ele estava armado. A polícia chegou ao local e não encontrou o autor.