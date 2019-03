Tiroteio deixa trÃªs mortos e nove feridos em Utrecht, na Holanda

ATAQUE Tiroteio deixa três mortos e nove feridos em Utrecht, na Holanda Homem atirou contra pessoas dentro de um bonde, informa a polícia local

Foto: © Twitter / Yelle Tieleman

Ao menos três pessoas morreram e nove ficaram feridas por um ataque a tiros realizado dentro de um bonde na cidade de Utrecht, na Holanda, na manhã desta segunda-feira (18). O suspeito de realizar os disparos está foragido. O incidente ocorreu por volta das 10h45 (6h45 em Brasília) na praça 24 de outubro. As autoridades investigam uma possível motivação terrorista. Segundo a Agência ANP, há uma vítima fatal.

"Vários tiros foram disparados em um bonde e várias pessoas foram feridas. Helicópteros estão no local e nenhuma prisão foi feita", disse Joost Lanshage, porta-voz da polícia.

Unidades de combate a terrorismo foram enviadas ao local. Uma testemunha ouvida pela RTV, uma emissora local, disse que viu vários homens correndo da cena do ataque. A polícia disse que um suspeito está foragido, mas não descartou que possa ter havido mais de um atirador. A TV NOS disse que agentes cercaram um prédio onde o suspeito pode estar escondido.

Com a fuga, o governo de Utrecht elevou o alerta de terrorismo para o nível máximo. A segurança foi reforçada em escolas, mesquitas, estações e aeroportos. O primeiro-ministro Mark Ruttle disse estar "profundamente preocupado" e que realizará reuniões de crise para tratar do incidente. Houve reforço na segurança da sede do governo, em Haia.

Pieter-Jaap Aalbersberg, chefe da agência de contra terrorismo da Holanda, disse que o ocorrido "parece ter sido um ataque terrorista", em entrevista à TV local. Utrecht é a quarta maior cidade da Holanda e possui cerca de 335 mil habitantes. Boa parte deles são estudantes. Com informações da Folhapress.