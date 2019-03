Vinicius Jr Tita chama David Neres para vaga de Vinicius Jr

A comissão técnica da Seleção Brasileira convocou nesta sexta-feira (8/3) o atacante David Neres, do Ajax, da Holanda.

David foi chamado para a vaga de Vinícius Júnior, cortado por conta de uma lesão no tornozelo direito.

Nos últimos dois dias, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, seguiu o protocolo de trabalho da comissão técnica e entrou em contato com o Real Madrid para confirmar a lesão de Vinícius e a impossibilidade de sua presença nos amistosos do mês de março.

Após o contato e com as informações repassadas ao coordenador da Seleção Brasileira, Edu Gaspar, a comissão técnica optou, com base em suas recentes observações, pela convocação de David Neres.

Edu Gaspar também conversou com os jovens jogadores, Vinícius Júnior e David Neres, para comunicar as decisões tomadas pela comissão.

"São dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividades e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinícius para uma excelente recuperação”.

A Seleção Brasileira se apresenta a partir do dia 17 deste mês na cidade do Porto, em Portugal, onde enfrentará o Panamá no dia 23 (sábado). No dia 26, em Praga, a adversária será a República Tcheca.