Amistosos Tite chama amanhã jogadores para amistosos de outubro

A sexta-feira (20) será movimentada na sede da CBF. Pela manhã serão realizadas três convocações da Seleção Brasileira: Principal, Olímpica e Sub-17.

O técnico Tite divulgará a lista de convocados para os amistosos contra Senegal e Nigéria, marcados para os dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.

Já André Jardine, comandante da Seleção Olímpica, convocará os atletas nascidos até 1997 para duelos amistosos contra Venezuela e Japão. As partidas estão marcadas para os dias 10 e 14 de outubro e serão realizadas em Recife. O primeiro jogo será às 21h30, no estádio dos Aflitos. Quatro dias depois, a Olímpica entra em campo às 18h, na Arena Pernambuco.

De olho na disputa da Copa do Mundo Sub-17 do Brasil 2019, Guilherme Dalla Déa, técnico da Seleção Brasileira Sub-17, também estará presente no evento. Ele divulgará a última lista de convocados antes do início da competição internacional, que terá como sedes as cidades de Brasília, Goiânia e Cariacica (Espírito Santo).