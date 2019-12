Reunião Titular da SED, Professora Cecilia participa de reunião com secretários estaduais de Educação em SP Última reunião ordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) promoveu o encontro de gestores públicos de todas as regiões do País.

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), promoveu nesta quarta-feira (4.12), em São Paulo-SP, a quarta e última reunião ordinária da entidade neste ano de 2019. O encontro foi realizado no Instituto Insper e teve como anfitrião o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares.

Ao abrir a reunião, a titular da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Consed, professora Cecilia Motta, destacou a importância da participação dos secretários nas ações do conselho no decorrer do ano e da união dos secretários para enfrentar os desafios que se desenham para 2020. “Esse é um momento de agradecimento pela participação e pela união dos secretários em torno dos nossos projetos, como a Agenda da Aprendizagem. Isso garantiu o protagonismo do Consed nas principais políticas públicas de Educação implementadas nesse período”, disse.

Por sua vez, o secretário-anfitrião, Rossieli Soares (SP), destacou que “o Consed é um importante fórum de discussão e de decisão, em que nós, secretários, sempre estamos unidos em prol da melhoria da aprendizagem do estudante. É um prazer enorme receber todos os colegas secretários aqui em SP”.

Ainda pela manhã, os secretários fizeram uma avaliação do ano, considerando os principais desafios enfrentados, especialmente no setor de finanças, e os principais resultados das gestões estaduais no período. A implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo a construção dos currículos e a expansão das redes de Educação em Tempo Integral figuraram entre as ações mais citadas pela maioria dos gestores.

Após a rodada de avaliação, os secretários entraram na pauta mais discutida no decorrer de todo ano, a reestruturação do FUNDEB. O assunto é uma das prioridades para o Conselho, que tem feito um trabalho junto ao Congresso Nacional e ao Fórum de Governadores para aprovar a PEC do Novo Fundeb e garantir a permanência do fundo entre as fontes de recursos da Educação Básica.

Participação do MEC

Durante os trabalhos, o fórum também recebeu o secretário de Educação Básica do MEC, Janio Macedo, e o secretário de Educação Tecnológica, Ariosto Antunes, além do Conselheiro do CNE, Eduardo Deschamps. Ao lado dos representantes do Ministério, foram discutidos os próximos passos do ProBNCC e da implementação do Novo Ensino Médio, a regulamentação dos itinerários por parte dos Conselhos de Educação, e houve uma apresentação do programa Novos Caminhos, da SETEC.