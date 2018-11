TJMS TJMS abre vagas de estágio para comarcas de Naviraí e Mundo Novo Os selecionados irão atuar 5 horas diárias e receber bolsa-auxílio mensal

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições para vagas de estagio na área de Direito nas comarcas de Naviraí e Mundo Novo. Os selecionados irão atuar cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receber uma bolsa-auxílio mensal e vale-transporte, em valor estabelecido pela administração do TJMS.

O período de inscrições para concorrer às vagas no fórum de Naviraí vai de 20 de novembro a 19 de dezembro. Já o prazo no Fórum de Mundo Novo é começou ontem e se estende até o dia 30 de novembro.

O processo seletivo é voltado a estudantes regularmente matriculados do 3º ao 9º semestre em instituições de ensino públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC.

Provas

Em Naviraí, candidatos farão uma prova com três horas de duração composta por 40 questões objetivas. A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 29 de março de 2019, às 13h30.

Já em Mundo Novo a prova, que também terá duração de três horas, será composta por 15 questões de conhecimentos específicos; cinco questões de Língua Portuguesa e uma redação. A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 19 de dezembro deste ano.

Nos dois lugares as vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da administração, observada a classificação, pelo período de um ano.

Serviço – Os interessados em estagiar no fórum de Naviraí podem se inscrever na Secretaria do Foro da comarca e as provas serão realizadas no dia 17 de março de 2019, na Escola Estadual Presidente Médici, localizada na Rua Dr. Joaquim das Neves Norte , 85, no centro de Naviraí.

Em Mundo Novo, as inscrições podem ser feitas na Secretaria do Foro da comarca, das 13h às 18 horas, e as provas serão realizadas no dia 15 de dezembro, a partir das 8 horas, no prédio do Fórum, que fica situado na Avenida Campo Grande, 375, no bairro Berneck, em Mundo Novo.