Festa democrática ‘To Gostando’: Marca de camisetas realiza festa democrática em Campo Grande Atrações de rock, pagode e funk estão confirmadas

Depois do sucesso em Floripa, a To Gostando Party aterrissa na Capital de Mato Grosso do Sul neste final de semana. A festa democrática, promovida por uma das marcas de camisetas mais bombadas da web, promete agitar todas as tribos no próximo sábado (2), a partir das 21h, no Garden 67 em Campo Grande.

No palco principal, os músicos da Norte A3 vão tocar o que há de melhor do rock. O pagode fica por conta da Samba 404 e o funk com Gabrielzim e DJ Moura.

Quem quiser fazer aquele esquenta, nesta sexta-feira (19), haverá uma pré-festa no Tasco Espresso Bar com venda de produtos da marca e rodadas de drinks especiais para os convidados.

A realização do evento é da To Gostando em parceria com a Agência Volt e produtora de eventos Receba Entretenimentos.

História

Foi durante um planejamento de viagem até Floripa (SC) que três jovens decidiram estampar no peito os principais bordões usados entre o grupo de amigos. A ideia era entrar no clima do verão e chamar a atenção das meninas de uma forma descontraída. A brincadeira deu tão certo que, anos depois, nasceu a “To Gostando”: uma marca irreverente que caiu no gosto do público e virou referência de e-commerce em Campo Grande.

A história da ideia empreendedora foi colocada em prática em julho do ano passado após insistência de pessoas que também queriam usar os produtos. Com estampas de frases como “não tenho assunto, mas tenho interesse”, o grupo percebeu que amigos comprometidos poderiam ter problemas de relacionamento e decidiram criar os modelos clássicos de camisetas apenas com o logo e o nome da marca.