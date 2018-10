Ministério da Agricultura Toda poderosa em Brasília, Tereza desconversa sobre assumir Ministério da Agricultura Ela não confirmou, mas não discordou da ideia; desejo seria de Jair Bolsonaro

A deputada federal reeleita Tereza Cristina, do DEM-MS, desconversou ontem, em Brasília, quando questionada se seria indicada a comandar o ministério da Agricultura que, pelo desejo do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, pode se fundir ao ministério do Meio Ambiente.

Sem dizer que sim ou não, a parlamentar afirmou que os integrantes da FPA (Frente Parlamentar Mista da Agropecuária), entidade a qual preside desde fevereiro deste ano, ficaram agradecidos pelo eventual interesse do presidente eleito em indicar um nome de integrante da frente para chefiar o ministério.

A FPA é composta por 261 parlamentares, segundo membros da entidade, entre os quais deputados federais e senadores.

Tereza, que segue para o segundo mandato, afirmou que a FPA debateu nesta terça-feira (30) as prioridades que a entidade vai defender na gestão de Bolsonaro. Esquivou-se ao comentar se de fato já teria sido oficialmente convidada pelo presidente eleito a ocupar a direção do ministério.

Três semanas antes da eleição do segundo turno, a FPA oficializou apoio a Bolsonaro por meio de nota assinada pela deputada sul-mato-grossense.

Desde o apoio declarado, o nome de Tereza passou a ser ventilado como eventual candidata para o comando do ministério da Agricultura.