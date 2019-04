Dourados Todas as quintas têm Feira Agroecológica na Cidade Universitária em Dourados

Todas as quintas-feiras, a Cidade Universitária recebe as bancas da Feirinha de Produtos Orgânicos e Agroecológicos. A área que os feirantes da agricultura familiar ocupam fica em frente ao estacionamento central da UEMS, ao lado do Centro de Convivência da UFGD, próximo ao Restaurante Universitário. No local são comercializados hortifrutis, doces e salgados.

Os produtores foram credenciados por meio de edital e são agricultores familiares de associações, cooperativas e assentamentos de Dourados e Região. Muitos fazem parte de projetos de extensão da UFGD e tem na feirinha uma oportunidade de geração de renda e fácil acesso ao público consumidor. A feirinha está vinculada à Incubadora de Tecnologia Social e Solidária (ITESS). Outras informações estão disponíveis em 3410-2896.