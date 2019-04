Boxe Top 10 no circuito sul-mato-grossense de Boxe agita Capital no fim de semana

Sete dos 10 melhores atletas de 2018, conforme ranking da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul (FDBMS), tem presença confirmada na 1ª etapa da 15ª edição do Circuito Sul-mato-grossense de Boxe, a ser realizada no próximo sábado (20) e domingo (21), no ginásio da Escola Joaquim Murtinho, em Campo Grande. O evento com sorteio de prêmios começa, respectivamente, às 19 horas e 9h30.

O líder do ranking com 6 vitórias e sem conhecer o dissabor da derrota, 170 pontos obtidos, no ano passado, o três-lagoense Thiago Santos está entre as principais atrações da 1ª etapa do circuito. Ele é três vezes campeão da competição – 2018, 2017, 2014 – e integrante da Seleção há três anos.

Apesar dos 34 anos, Thiago acredita que idade não será obstáculo para manter hegemonia na modalidade. “Sei que tem novos bons atletas surgindo, mas acredito no meu potencial e farei o possível para garantir o título de campeão e, conseqüentemente, manter-me-ei como titular da Seleção”, comentou Thiago Santos.

Outros Tops 10 do ranking com presenças confirmadas são Gabriel Mercado (57 kg), 2º lugar, Willian Heleno (66 kg cadete), 3º lugar, e David Durê (52 kg cadete) 5º colocado. “São atletas de qualidade técnica, que proporcionam bons combates, e com certeza terão adversários no mesmo nível. Isso vai nos possibilitar assistir bons combates”, analisa Paulo Britto, técnico da Seleção do Estado.

Militar do Exército, o campo-grandense Valdeir Célio, 8º no ranking estadual, e neste ano, detentor da medalha de prata no Torneio internacional de Iquique (Chile), integrando a Seleção Brasileira, também tem presença confirmada. O atleta compõe a equipe Vila Popular deverá disputar na categoria 69 kg.

Outro campo-grandense pronto para combate é Igor Arguello, 6º no ranking. Aos 29 anos, se destaca pela sua garra e determinação. É atual campeão na categoria 63 kg.. Para Flávia Ferreira, vice-presidente da FDBMS, a disputa nos 63 kg será de muito equilíbrio. “Esta categoria está entre as categorias mais imprevisíveis. São vários atletas da Capital e do interior no mesmo nível, portanto,a promessa de disputas acirradas pelo título de campeão e pela liderança no ranking”, observa.

Os que estão fora: Paulo Martins e Ramon Batagello. O primeiro migrou ao boxe profissional e o segundo, atual vice-campeão brasileiro, está residindo em São Paulo e está impossibilitado de disputar a competição.

O Circuito sul-mato-grossense de boxe conta com apoio da Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande, e será disputada em três etapas. A entrada custa R$ 10,00 para os dois dias de evento.

A FDBMS informa que haverá sorteio de prêmios aos participantes e aos torcedores que adquirir camisetas do evento.

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING 2018

1º Thiago Santos (81 kg) 170 pontos

2º Gabriel Mercado (57 kg) 154 pontos

3º Willian Heleno (66 kg cadete) 148 pontos

4º Ramon Batagello (91 kg elite)

5º Davi Durê (52kg cadete) 146 pontos

6º Igor Arguello (64 kg) 144 pontos

7º Paulo Martins (69 kg) 140 pontos

8º Valdeir Célio (75 kg elite) 92 pontos

9º Bruno Pacheco Barea (+91kg elite) 86 pontos

10º Marcelo Pedra (69 kg elite) 80 pontos