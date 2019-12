Agredida Torcedora idosa do Cruzeiro é agredida durante jogo de vôlei Dona Salomé é torcedora-símbolo do clube

Maria Salomé da Silva, 86 anos, torcedora-símbolo do Cruzeiro, foi levada para uma unidade de pronto atendimento na noite de ontem (3), após ser agredida na saída de um jogo de vôlei da Raposa em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Conforme o G1, integrantes de uma torcida organizada do Atlético-MG chegaram em três carros na porta do ginásio poliesportivo de Betim e desferiram pauladas contra duas torcedoras do Cruzeiro que deixavam o local.

Uma adolescente de 15 anos também foi agredida. Ela desmaiou e teve convulsões. As agressões foram contidas pelos próprios torcedores do Cruzeiro. Os atleticanos fugiram do local.