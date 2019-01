Beach Tennis Torneio de Beach Tennis promete movimentar a Capital

Começa nesta sexta-feira (18.01), a 9ª Edição do Game Pantaneiro de Beach Tennis na Praça Belmar Fidalgo em Campo Grande. O torneio, faz parte de uma das 22 Etapas do Brasileiro da modalidade. As partidas iniciam amanhã (18) a partir das 17h com as categorias simples, no sábado (19) as duplas principais entram em cena, ao todo serão 11 categorias.

O evento contará com a participação de atletas da Capital e interior do MS, e dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, os jogos acumulam pontos para o ranking estadual, nacional e internacional da modalidade.

Esta edição do game, terá a presença dos atletas Kalus e Toni, os dois principais jogadores da seleção brasileira de Beach Tennis+40.

Logo após a participação em Campo Grande, os desportistas embarcam para Porto Seguro (BA), onde será realizado a próxima etapa do circuito brasileiro e na sequência viajarão para o Sul-americano, no Chile, em fevereiro, as disputas por lá serão entre, Brasil Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile e México.

Segundo o presidente da Liga de Beach Tennis do MS, Antonio Vieira, o "Toni BT", existe uma previsão de trazer mais uma etapa do circuito nacional da modalidade para o Estado. "Estamos definindo se a próxima etapa vai ser realizada novamente em Campo Grande ou no interior do Estado.

Temos esse e muitos outros projetos para 2019, e esperamos ter êxito na realização não só dos eventos no Beach Tennis, mais no esporte em geral", ressaltou Toni.