Futsal Torneio de futsal define semifinalistas em cinco categorias no sábado Competição envolve 60 equipes de 9 municípios de Mato Grosso do Sul. As semifinais estão marcadas para 15 e 22 de junho

A 6ª Copa Pelezinho Estadual de futsal define no sábado (8) os semifinalistas em cinco categorias. As partidas serão no ginásio Pelezinho, em Campo Grande, a partir das 9h.

A rodada será aberta com Aefa/Dourados x Futsal Futuro/São Gabriel do Oeste pelo sub-13. Pela mesma categoria jogam Chelsea Brasil x Apaefs/Dourados. No sub-9, o Chelsea Brasil enfrenta a Aefa/Dourados.

Já pelo sub-15 se enfrentam Aefa/Dourados x Escolinha Pelezinho e Bonito x Apaefs/Dourados.

Estão classificados para as semifinais as equipes do Apaefs/Dourados, Camapuã, Chelsea Brasil e Escolinha Pelezinho pelo sub-11; e Escolinha Nota 10/Grêmio Nova Alvorada, Camapuã, Apaefs e Escolinha Pelezinho no sub-7.

A competição envolve 60 equipes de 9 municípios de Mato Grosso do Sul. As semifinais estão marcadas para 15 e 22 de junho.