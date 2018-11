Touros gigantes foram os pais da pecuária brasileira por décadas: ‘Eram maiores que o boi da Austrál

Bardo TE tinha 1.415 kg e 2 metros de altura. Era "gigante" e deixou inúmeros filhos produzidos por inseminação artificial, já que, com esse peso, seria quase impossível que uma vaca suportasse a monta natural. Bardo era mais pesado que Knickers, o boi que escapou do abate na Austrália graças às suas medidas , mas o que por lá foi uma alteração genética , no Brasil foi uma tendência na produção de touros para melhoramento genético durante quase 10 anos.

Bardo TE, quase 1 tonelada e meia de peso, foi um grande reprodutor da raça nelore que morreu em 2014. — Foto: Central Joia da Índia/Reprodução

"Esses animais melhoradores são como carros de Fórmula 1. Eles são modelos, exemplos de eficiência que o produtor pode adquirir e melhorar geneticamente o próprio rebanho. O destino deles não é o abate, é a reprodução. São os netos, bisnetos deles que irão para a indústria" explica o leiloeiro rural Luciano Pires.

No Brasil, as raças zebuínas são as mais comuns na criação de gado: são cerca de 150 milhões de cabeças, de acordo com o especialista em melhoramento animal da Embrapa Gado de Corte, Antônio Rosa. "Por conta do nosso clima tropical, o zebu adaptou-se bem aqui, e o trabalho de melhoramento genético é responsável pela eficiência desses animais".

Tayson, filho de Bardo. Touros de Central podem chegar a 1.200KG. — Foto: TV Morena/Reprodução

Em torno de 65% do rebanho brasileiro é da raça Nelore, zebuína, de origem indiana e que chegou ao Brasil na década de 1960. O especialista explica que hoje esses animais gigantes não são mais uma opção viável:

"Houve um tempo em que esses touros gigantes eram produzidos, e precisavam de vacas de tamanho proporcional, para que o parto fosse possível, mas eles eram economicamente inviáveis. O custo era alto, eles comiam por 4 animais, precisavam de membros inferiores que suportassem todo esse peso. Hoje, o maior peso que se pode encontrar é em torno de 1,2 tonelada", explica o especialista. O maior reprodutor da raça nelore foi "Bitelo da SS" que nasceu em 1995 na fazenda São Sebastião em Caarapó (MS). Aos 72 meses, ele tinha 1.295 kg e 1,75 de altura. "Bitelo era racialmente perfeito, e os filhos dele herdavam essas características, e passavam para os seus descendentes. Assim, tivemos uma geração de animais belíssimos e um salto na qualidade do Nelore", conta o leiloeiro.

Bitelo da SS, que morreu em 2005, foi um dos maiores reprodutores do Brasil, considerado racialmente "perfeito". — Foto: Alta Genetics/Reprodução

Bitelo morreu em 2005 e, durante sua carreira, produziu mais de 200 mil doses de sêmen. Até hoje, é possível ver filhos de touros como Bardo e Bitelo, o sêmen deles coletado há mais de 10 anos é vendido em centrais. Porém, segundo Vinícius Tavares, veterinário da Joia da Índia, central que armazena o sêmen de Bardo, a procura hoje é por reprodutores mais atuais.

Tanques onde ficam armazenadas as doses de sêmen coletadas de touros nas centrais. — Foto: TV Morena/Reprodução

"Esses touros tiveram seu auge em 2001, nesse período. Hoje existem touros mais eficientes para a reprodução, que vão refletir no gado de produção. Animais com essa genética eficiente ganham mais peso em menos tempo, e vão mais rápido para a indústria", conta.

O leiloeiro Luciano Pires lembra que, antigamente, era possível encontrar touros de quase 1.500kg: "O Brasil já produziu touros mais pesados que o boi da Austrália, mas em outras condições e com uma finalidade diferente. O trabalho no país é direcionado, focado, e o resultado disso é a excelência da nossa pecuária".

A diferença entre boi e touro No Brasil, boi é o que vai para o abate, e touro é para reprodução. O animal australiano é um boi, e aqui, os bois não chegam a atingir esse tamanho e peso. Por uma demanda da indústria, animais de corte são abatidos com peso entre 19 e 22 arrobas, ou seja, com cerca de 550kg. "Os frigoríficos tem uma estrutura preparada para animais de certo padrão", conta o especialista Antônio Rosa.

Consultado sobre o boi Knickers, Rosa explica que, nas condições brasileiras, um animal como ele seria impossível:

"Apesar de existirem variações dentro da raça e, eventualmente, surgir um indivíduo extraordinário, um touro como esse, de raça leiteira, é raríssimo atingir esse peso e tamanho, e no Brasil, com as condições de ambiente, seria inviável", explica.

Boi é o que vai para o abate, touro é destinado à reprodução, explica especialista. — Foto: TV Morena/Reprodução

Rosa conta que animais gigantes hoje representam um problema para o pecuarista: "Aqui evitamos os extremos, porque o animal grande traz problema. Eles custam caro, ocupam uma área onde o produtor porderia ter 3 ou 4 animais e quanto mais pesado, mais tardio é o touro, mais tempo ele leva para amadurecer sexualmente".

O especialista conta que os touros de central, que atingem o peso de 1.200kg, vivem menos: "Com esse tamanho, demandam muito mais cuidados de alimentação, e cuidados médicos, eles vivem em torno de 8 anos, enquanto um boi saudável pode chegar a 12, até 14 anos".

Com a biotecnologia disponível, que possibilita uma velocidade ainda maior desse melhoramento genético, ele afirma que touros gigantescos não fariam tanto sucesso no Brasil: