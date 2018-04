Educação Trabalhadores administrativos da rede estadual encerram greve Eles aceitaram proposta do governo durante assembleia nesta sexta-feira (13).

Foto: Jaqueline Naujorks/TV Morena

Os trabalhadores administrativos da rede estadual da educação de Mato Grosso do Sul encerraram a greve da categoria, que durou quatro dias. A decisão foi tomada durante assembleia em Campo Grande nesta sexta-feira (13).

Os servidores devem retornar os trabalhos na próxima segunda-feira (16). Os trabalhadores aceitaram proposta do estado de antecipar a incorporação do salário do ano de R$ 200. Metade para outubro deste ano e metade para maio do ano que vem.

Também está previsto vale refeição de R$ 100. Das 367 escolas estaduais, 193 ficaram fechadas por causa da greve. Nas unidades de ensino que permaneceram com as atividades, alunos enfrentaram sujeita, falta de merenda e segurança.