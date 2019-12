GREVE Trabalhadores de terceirizada da Energisa entram em greve por tempo indeterminado Cerca de 60 terceirizados estão de braços cruzados e se concentram no pátio da sede da empresa em Campo Grande

Foto: Divulgação

Os trabalhadores da Engelmig – terceirizada da Energisa em Mato Grosso do Sul – entraram em greve a partir desta terça-feira, dia 17 de dezembro. Cerca de 60 terceirizados estão de braços cruzados e se concentram no pátio da sede da empresa em Campo Grande. A Engelmig atua em Campo Grande e Corumbá e tem 127 trabalhadores.

Na última proposta, a Engelmig ofereceu 3% de aumento no salário, 5% no vale-alimentação (R$ 22,57 por dia) e 7% no vale-extra de natal (R$ 133,75). No entanto, a categoria reivindica reajuste salarial de 7%, além do aumento no vale-alimentação de R$ 21,50 para R$ 25,00 por dia; vale extra de natal de R$ 140,00, entre outros pontos.

Segundo o presidente do sindicato da categoria (Sinergia-MS), Elvio Vargas, os trabalhadores estão descontentes com essa proposta de reajuste salarial, por isso, decidiram pela paralisação das atividades.

“O valor do salário e do tíquete são muito baixos diante da relevância e do perigo da atividade que esses trabalhadores exercem. É um serviço importante, essencial para toda a população, para o funcionamento de hospitais, por exemplo, mas não é reconhecido”, explicou o presidente.

Os trabalhadores da Engelmig vão ficar parados até que a empresa apresente uma nova contraproposta para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. A data-base da categoria é 1º de novembro.