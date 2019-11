Incêndio Trabalhadores são socorridos após incêndio em fábrica de embalagens Bombeiros acreditam que chamas foram causadas pelo aquecimento na tubulação

Vários trabalhadores de uma fábrica de embalagens precisaram ser socorridos após um incêndio na tubulação da empresa localizada no Distrito Industrial de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Rádio Caçula, o acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel à Urgência) e não se sabe ainda a quantidade exata de trabalhadores afetados.

A queima de material plástico no local gerou uma fumaça altamente tóxica e os funcionários que fazem parte da brigada de incêndio da própria fábrica foram os mais afetados pelo acidente.

Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas, mas conforme apurou o Rádio Caçula, o Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de um aquecimento em tubulação com matéria utilizada para produção de plástico ter causado o acidente.

Os focos de incêndio foram combatidos e a equipe dos bombeiros realizou o rescaldo no local.