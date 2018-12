SAS Trabalho da SAS para acompanhamento do Bolsa Família é premiado Prefeitura ficou em primeiro lugar no Prêmio Estadual Mariluce Bittar

Trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Campo Grande foi premiado, na categoria "Programas e Benefícios Socioassistenciais" no Prêmio Mariluce Bittar - Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018. A Prefeitura da Capital ficou em primeiro lugar, entre nove finalistas dos 79 municípios do Estado.

O destaque do Município foi o projeto desenvolvido ao longo do ano com a implantação da Equipe Técnica Exclusiva do Acompanhamento do Cadastro Único/Bolsa Família. A ideia foi iniciada em setembro de 2017, com o chamamento de assistente social e psicólogo, para compor a equipe.

“Fizemos um diagnóstico e o desejo de melhoria dos índices de gestão acompanhamento de condicionalidades, afim de ter maior qualidade do trabalho da gestão. Até então a demanda que havia para equipe técnica era compartilhada com outra gerência, o que acabava ocasionando sobrecarga de trabalho nos técnicos”, relatou Viviane Brandão, gerente de Cadastro Único.

Entre as mudanças feitas, segundo a Prefeitura, houve a melhoria dos índices de gestão como atualização cadastral, melhoria nos índices de condicionalidade, onde era observado que existiam muitas famílias em suspensão e não havia acompanhamento técnico como suporte, e também o reconhecimento da necessidade de investimento em capacitação dos profissionais que executam o Cadastro Único, visando a redução das inconsistências cadastrais e padronizar o atendimento do cadastro, o que resultou em índice de quase 100% de taxa de atualização.

Receberam o prêmio, a vice-prefeita Adriane Lopes e o secretário José Mário Antunes, acompanhados da equipe técnica vencedora.

PRÊMIO

O objetivo da premiação foi identificar, disseminar e reconhecer práticas bem sucedidas desenvolvidas pela política de assistência social e que estejam contribuindo para modernização, inovação, eficácia e eficiência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

As premiações foram divididas em três categorias, sendo elas: 1) serviços socioassistenciais; 2) benefícios e programas socioassistenciais e 3) gestão do SUAS. Cada categoria teve classificação de 1º, 2º e 3º lugar.

Os municípios finalistas nas três categorias foram: Aquidauana, Camapuã, Nova Andradina, Bonito, Campo Grande, Porto Murtinho, Batayporã, Nova Andradina e São Gabriel Do Oeste.

Mariluce Bittar

A Professora Dra. Mariluce Bittar, falecida em 18 de fevereiro de 2014, formada em Serviço Social pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMT), doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e Pós-Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professora da UCDB desde 1987, fez parte do corpo docente e Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), teve papel importante na implantação, inclusive coordenando o Mestrado, entre os anos de 2001 e 2007. Nos inúmeros cargos que acumulou na carreira profissional, era reconhecida internacionalmente onde recebeu vários prêmios.