PED Trabalhos na PED serão expostos à sociedade a partir de hoje

Por meio da ciência, arte e cultura, os internos que estudam dentro da Penitenciária Estadual de Dourados (PED) terão suas atividades escolares exibidas na I Mostra Cultural do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Dourados (CEEJA/MS), responsável pelo ensino regular dentro da unidade.

A abertura da Mostra Cultural acontecerá hoje (6.11), às 19h, na sede do CEEJA em Dourados e contará com a participação do diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves.

O evento é desenvolvido através da parceria entre a Agepen e a Secretaria de Estado de Educação, por meio do CEEJA/MS, que coordena os trabalhos.



Realizado pela primeira vez, o evento tem como objetivo expor à sociedade o trabalho desenvolvido com reeducandos e adolescentes sob medida socioeducativa das Unidades Educacionais de Internação (Uneis)3 locais, além da participação dos alunos da sede do CEEJA. A Mostra Cultural prossegue até sexta-feira (09.11) e ficará aberta à visitação durante todo o dia.

Como parte das atividades artísticas e culturais, apresentações de teatro e dança foram realizadas dentro do presídio, na última semana, e desenvolvidas pelos próprios internos, sob a coordenação dos professores.

Dentre os trabalhos feitos pelos internos estão pinturas, maquetes e artesanato.

Atualmente, em torno de 200 internos estão matriculados no ensino regular dentro da unidade penal e para a Mostra Cultural foram realizados trabalhos de diferentes disciplinas durante o ano letivo como pinturas, artes plásticas, maquetes, artesanato, fotografia e literatura; além disso, durante o evento terão gincanas, tenda da ciência, apresentações musicais, teatro e dança.

O evento é aberto à toda população e será realizado na sede do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Dourados (CEEJA/MS), em Dourados, localizado na Rua Francisco Feitosa Sobreira, 1525 – Bairro Jardim Água Boa.