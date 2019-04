Copa Truck Traçado, lembranças e família motivam pilotos em Campo Grande

Os primeiros caminhões devem chegar entre estas quarta (10) e quinta-feira (11) em Campo Grande, palco da segunda etapa do campeonato 2019 da Copa Truck. Antes mesmo de experimentar a pista do Autódromo da Capital, os pilotos dos “Brutos” comentam sobre a expectativa para a prova.

Vencedor de uma das corridas disputadas em Campo Grande no ano passado e atual campeão da Truck, Roberval Andrade gosta do traçado do circuito sul-mato-grossense.

“São duas retas muito longas e dois trechos de miolo bem manhosos. Esse tipo de pista, além de exigir muito do equipamento, exige também arrojo na pilotagem. Na verdade é o meu tipo de pista preferido, você precisa ter uma tocada forte que me agrada muito”, explica o piloto da RVR Corinthians/Mercedes-Benz.

André Marques chega para a segunda etapa da temporada na terceira posição geral, com 30 pontos, atrás somente de Beto Monteiro (40) e Felipe Giaffone (32). O piloto da AM Motorsport/Mercedes-Benz aposta nas boas lembranças que Campo Grande traz para buscar uma vitória.

“Foi em Campo Grande que passei para um Top Qualifying pela primeira vez e onde comemorei meu primeiro pódio. Temos uma marca que é a regularidade ao longo do ano, por isso quero fazer uma excelente prova, torcer para o [Wellington] Cirino se recuperar no campeonato e vamos brigar pelas Copas”.

Colega de equipe de Marques, Cirino é o maior vencedor de corridas de caminhão na Capital e destaca o retrospecto a fim de voltar ao pódio.

“Campo Grande tem uma marca importante na minha carreira e voou fazer de tudo para tentar vencer mais uma vez e ajudar o André e a Débora a chegar no pódio”, avalia o piloto, que ganhou corridas em Campo Grande em 2001, 2003, 2008, 2010 e 2016.

Também da AM Motorsport/Mercedes-Benz, Débora Rodrigues está na sexta colocação, com 22 pontos, e quer cruzar a linha de chegada no primeiro lugar para homenagear o lado campo-grandense da família.

“É uma pista que gosto muito, já conquistei pódio lá e tenho muitos familiares em Campo Grande. Seria muito bom poder presenteá-los com um troféu. Melhor se tivermos os três caminhões da equipe na briga. Eu vou pra cima e buscar um deles”.

PRIMEIRA COPA

A rodada dupla de corridas em Campo Grande vai coroar o campeão da Primeira Copa da Truck nesta temporada. Os três primeiros classificados da Primeira Copa, iniciada no mês passado, em Goiânia (GO), garantem vaga na final, prevista para dezembro, em Interlagos, São Paulo (SP).

Todos os 16 pilotos que pontuaram em Goiânia têm chances matemáticas de terminar entre os três primeiros classificados para a etapa decisiva na capital paulista.

Além das corridas entre os Brutos, o fim de semana conta com a segunda etapa do Mercedes-Benz Challenge e a primeira rodada dupla da história da Hyundai Copa HB20, novo campeonato do automobilismo brasileiro. Juntas, as três categorias superam a marca de 60 máquinas e pilotos inscritos para as provas em Campo Grande.

INGRESSOS

Os ingressos para a etapa da Truck têm venda antecipada com preços promocionais no site oficial da Copa Truck. Até sexta-feira (12), o valor para o setor Arena Nação Truck (arquibancada descoberta) cai de R$ 40 para R$ 28, com direito à visitação aos boxes na tarde do sábado (13), após os treinos de classificação.

A Credencial Fã-Truck (arquibancada coberta), que dá direito à visitação aos boxes no domingo, passa de R$ 90 para R$ 80, enquanto a Credencial Camarote Paddock, com direito a alimentos e bebidas, desce de R$ 220 para R$ 180.