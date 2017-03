Trad faz balanÃ§o de atividades e anuncia novos projetos para Campo Grande

Cidade Trad faz balanço de atividades e anuncia novos projetos para Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande realizou quatro reuniões com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) em menos de três meses, o que resultou no andamento de diversos processos que podem garantir novos empregos na Capital. Este resultado positivo foi apresentado na manhã desta quarta-feira (22), durante a realização do I Encontro do Codecon, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e da Tecnologia (Sedesc).

O prefeito Marquinhos Trad destacou que a instalação de novas empresas é uma das prioridades na nova gestão, que avalia como de extrema importância a geração de emprego. “De imediato a prefeitura deixa de arrecadar, mas a instalação de empresas é um investimento em longo prazo e nisso que apostamos. Os atrativos do Prodes não são privilégios. Eles são benefícios legais”, pontuou.

Marquinhos também destacou a importância da presença de vereadores, deputados e empresários no evento. “A vinda dos empresários, deputados e vereadores é muito importante para este encontro, que para nós não é um conselho consultivo e sim um conselho deliberativo. Todos vão nos ajudar a fazer as coisas acontecerem. Tenho certeza que a partir deste encontro vai sair um resultado positivo para melhorar a qualidade de vida das pessoas de nossa Capital. Obrigado aos empresários e organizadores do evento que estão pensando nas pessoas”, agradeceu.

O titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, anunciou que um escritório está sendo montado em São Paulo para auxiliar no estudo para instalação de empresas na Capital. “Nós avançamos muito com relação ao Prodes. Em menos de dois meses de administração nos fizemos quatro reuniões com os conselheiros do Codecon”, recordou.

Durante o evento, Luiz Fernando Buainain pontuou as ações realizadas pela Sedesc, que possibilitou o andamento de processos parados na prefeitura. “O total de processos em custódia sob a administração do setor comercial e industrial é de 373. Outro ponto positivo é que nós abrimos as portas para os empresários. Nestes primeiros meses de mandato do prefeito Marquinhos Trad conversamos com mais de 200 empresários”, destacou.

Novos Projetos da Sedesc

Criação de novo polo empresarial na região Oeste de Campo Grande na área remanescente da Kepler Weber (30 ha) gerando o polo empresarial Oeste II, com possibilidade da criação de 42 lotes de 5.000m2 (70% área). Pesquisas, visitas, fomento e atração de novos empreendimentos para Campo Grande, principalmente aos da cadeia produtiva ainda carente e com grande potencial de sucesso.

Regularização e implantação do Polo Empresarial Sul, conhecido por “Cidade dos ônibus”; Regularização e atração de investimentos do Polo Intermodal de Campo Grande; Implantação de Entreposto Aduaneiro de Campo Grande no Polo Intermodal; Atração de empresas interessadas para futura implantação em Campo Grande de novas cadeias produtivas, tais como: cadeia do couro, têxtil, entretenimento, entre outros.

Abaixo o número de processos e andamento

Na Câmara Municipal

Vinte e dois processos já instruídos para envio à Câmara Municipal de Campo Grande, com investimento de R$ 155 milhões e geração de 781 empregos.

Termos de compromisso

Dezessete processos com termo de compromisso em elaboração, totalizando investimento de R$ 349 milhões e geração de 1926 empregos.

Codecon

Dezessete processos em aprovação, com investimento de R$ 73 milhões e 488 empregos.

Dez novos processos em fase de encaminhamento, com previsão de investimento de R$ 63 milhões e 333 empregos.

Na pauta do dia também foi incluída a visita ao Polo Industrial Miguel Letteriello (Polo Norte), Eco Máquinas, empresário Luclécio Festa. Visita ao Polo Industrial Cônsul Nelson Benedito Netto (Polo Oeste), Bread Comércio de Pães – empresário Francisco José Medeiros do Amaral.

O evento contou com a presença da vice-prefeita, Adriane Lopes; primeira-dama, Tatiana Trad; do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de MS, Junior Mochi; deputado estadual Paulo Correa; vereadores, Dharleng Campos e João César Mattogrosso; presidente da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), João Carlos Polidoro; Representando do SEBRAE, Claúdio Mendonça; Superintende de Fomento e ao Comércio, Serviços e Indústrias da Sedesc, Dieter Dreyer e funcionários da Sedesc.