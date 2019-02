Trad Trad inaugura Clínica da Família e promete melhora no atendimento 1ª unidade foi inaugurada em 2018, no Nova Lima

O prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, inaugurou nesta terça-feira (12), a segunda unidade da Clínica da Família, localizada no bairro Portal Caiobá. O espaço terá atendimento diferenciado, das 7h às 19h e deve beneficiar cerca de 16 mil moradores de bairros próximos.

Durante o evento, Trad explicou que a Ouvidoria da Prefeitura está realizando um trabalho de pesquisa de satisfação nas Unidades de Saúde Básica (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para saber quais são as principais demandas da população, em razão do alto número de reclamações que são registradas, sobre a qualidade do serviço prestado pelos profissionais de saúde.

"Temos médicos e investimos na saúde pública, tanto que somos considerada a cidade com maior investimento de saúde do País. Então nosso objetivo é observar a falta de celeridade. Por isso, a pesquisa está ouvindo funcionários e usuários, a fim de compreendermos qual ponto precisa ser melhorado", explica o prefeito.

Trad citou um exemplo que acabou viralizando nas redes sociais, quando um usuário o identificou em vistoria no UPA Coronel Antonino, na segunda-feira (11). "Eu fiquei no local das 18h30 até 20h30 e acompanhei tudo, troca de plantão, atendimento, ouvi as pessoas e tivemos manifestações positivas e negativas sobre a saúde. No entanto, a maior reclamação não é falta de servidores, mas sim, lentidão no atendimento", pontua.

AGENDAMENTO E CONSULTAS

A Clínica da Saúde do Portal Caiobá é a segunda em funcionamento na Capital. A primeira foi inaugurada em agosto do ano passado no bairro Nova Lima. A unidade faz parte do Programa Municial de Certificação da qualidade da Atenção Básica e estratégia prioritária de reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito local.

Em razão disso, serão oferecidos agendamentos diários para os seguintes profissionais: médico pediatra, ginecologista, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Outro diferencial será o acolhimento oferecido a população da região, que soma 16 mil pessoas, moradoras em 10 bairros.

Segundo o secretário municipal de saúde (Sesau), Marcelo Vilela, a clínica da família implantada no bairro Nova Lima foi reconhecida pela Organização da Panamericana de Saúde (OPAS) como modelo de assistência na Atenção Primária.

“A concepção do serviço tem por objetivo estabelecer um modelo de unidade básica, com nova identidade estética e excelência em todos os serviços oferecidos, segundo os preceitos da Atenção Primária em Saúde, da Política Nacional da Atenção Básica e do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica”, detalha.



*Com informações da Ascom PMCG