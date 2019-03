Festa do Peixe Tradicional do município, Festa do Peixe será entre 17 e 21 de abril

De 17 a 21 de abril, a Prefeitura de Dourados realizará a 15ª edição da Festa do Peixe, no Parque Rego D’Água. O evento contará com diversas atrações, entre torneios de pesca, comercialização de pescado fresco, praça de alimentação, shows com artistas regionais e a 3ª Corrida do Peixe.

A expectativa da gestão municipal é, mais uma vez, contar com um grande público no evento, que consta do calendário oficial do município e que desde 2017 passou a constar do calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo.

As secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Agricultura Familiar, de Serviços Urbanos e a Fundação de Esportes estruturam a festa, que já é tradição para as famílias douradenses e tem apoio também do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural e Polícia Militar Ambiental.

PROGRAMAÇÃO

No dia 17, o Parque Rego D’Água será aberto para visitação do público que poderá prestigiar a praça de alimentação e o parque de diversões.

No dia 18, a abertura oficial do evento acontece às 10h, no Parque. Neste dia inicia a Feira do Peixe, que seguirá até o dia 20, das 7h30 às 19h. A previsão é de comercialização de 12 toneladas de pescados eviscerados, com preços abaixo dos praticados no mercado e com excelente qualidade, frescos e inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal de Dourados – SIMD.

Uma palestra da Polícia Militar Ambiental com o tema “Preservação do meio ambiente e exibição de animais taxidermizados” acontece no dia 18, às 11h. Na mesma data (18), será realizado o Torneio de Pesca, na modalidade Parapesca Infantil e Adulto, das 7h30 às 17h. O Torneio de Pesca na Categoria Geral acontecerá nos dias 19 e 20 de abril, das 7h30 às 17h.

Na Categoria Parapesca Infantil, o primeiro colocado ganhará um televisor de 32 polegadas; o segundo e o terceiro colocados levarão para casa um kit pesca.

Na categoria Parapesca Adulto as premiações para o primeiro, segundo e terceiro colocados serão idênticas às da Parapesca Infantil.

Na categoria geral, os prêmios serão diversos e o primeiro colocado levará para casa o kit com geladeira, fogão, microondas, máquina de lavar, jogo de panelas e panela elétrica de arroz; o segundo e terceiro colocados levarão um televisor 32 polegadas cada. Do quarto ao oitavo colocados o prêmio será uma bicicleta aro 26” de 18 marchas para cada; e do nono ao décimo-segundo, um kit pesca para cada.

Os interessados em participar dos torneios de pesca devem se inscrever a partir do dia 10 de abril, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (avenida Guaicurus), no Parque Antenor Martins ou no Parque Rego D’água, das 7h30 às 13h30. O valor da inscrição é R$ 10. Outras informações poderão ser obtidas nesses pontos.

CORRIDA DO PEIXE

A já tradicional Corrida do Peixe, que está em sua terceira edição, acontece no dia 20, às 16h30. O trecho a ser definido será de 6 km e poderão participar homens e mulheres. A premiação dos vencedores ocorrerá em seguida. Também no dia 20 acontece a premiação Torneio de Pesca, às 18h30.

AMBULANTES

Os interessados em participar do evento com oferta de produtos na praça de alimentação devem procurar a Semdes para inscrição no evento, de 1 a 5 de abril, das 7h30 às 13h30. Os ambulantes devem se inscrever também neste prazo (1 a 5), das 7h30 às 13h30, na Semdes.

As vagas são limitadas e as condições para inscrição devem ser obtidas em contato via telefone com a Semdes, pelo número (67) 3426-3672. O endereço é Centro de Convenções Antônio Tonanni, na Avenida Guaicurus, 2030, bairro Novo Parque Alvorada.