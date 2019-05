SOLIDARIEDADE Tradicional feijoada do FAC é sucesso em sua 20ª edição na Capital A gestora do FAC, Tatiana Trad, lembrou que a ação está além de pessoas e política

Foto: Tero Queiroz

A tradicional Feijoada de Apoio à Comunidade (FAC), completou nesse sábado (25) sua vigésima (20ª) edição em Campo Grande. Realizada pela primeira dama do município, Tatiana Trad, o evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas e aconteceu em um salão de eventos no Shopping Bosque dos Ipês, na saída para Cuiabá.

Estiveram reunidos na feijoada, diversas personalidades políticas e colaboradores campo-grandenses, o esposo de Tatiana, prefeito Marquinhos Trad, fez discurso falando de política moderna e descentralização do poder e das responsabilidades executivas.

De acordo com Tatiana, os recursos arrecadados no evento, irão atender 15 mil famílias, que receberão neste inverno agasalhos e cobertores. Ela também revelou, que o processo licitatório de compra desses agasalhos já foi aberto pela Prefeitura, e que a entrega dos itens devem acontecer já no próximo mês.

A primeira dama ainda lembrou que a ação do FAC está além da política e de pessoas. “Essa é a vigésima, passaram-se cinco administrações, isso é bom, ajudar pessoas isso vicia, fazer o bem é gratificante. Sem dúvidas daremos continuidade”, ressaltou.

Marquinhos Trad (PSD), lembrou que administração pública deve ser eficiente através de suas pastas, de forma descentralizada e lembrou que o FAC tem o objetivo ajudar quem precisa de verdade. “Visamos atender as pessoas que passam dificuldade, aquelas que o orçamento familiar não permite que tenham um inverno aquecido”, esclareceu.

Cada ingresso custou em torno de R$ 190. Entre os convidados, participaram do evento o deputado federal, Fábio Trad, que se impressionou com a lotação do evento. "Isso representa uma resposta e uma contrapartida da sociedade em relação ao evento, que não é apenas uma festa e sim uma ação de responsabilidade social", afirmou.

A feijoada da FAC teve início por volta das 11h00 e seguiu até aproximadamente o finalzinho da tarde. Com atração musical por conta de Diogo Nogueira. O evento além de ter a deliciosa feijoada, ofereceu doces e bebidas à vontade.