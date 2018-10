Traficante Traficante é baleado ao tentar fugir da polícia

Traficante foi baleado ao tentar fugir de agente do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, na noite de terça-feira (16/10). O caso aconteceu no município de Chapadão do Sul, localizado no Norte do Estado.

Segundo o site MS Todo dia, por volta das 20h, os agentes realizaram uma abordagem a dois homens suspeitos, que estavam em uma motocicleta.

Ao ver a viatura, eles aceleraram e fugiram em direção a região central da cidade.

Segundo os agentes, durante a perseguição um dos suspeitos tentou reagir, e foi atingido por um tiro no antebraço.

Ao serem parados e revistados, os policiais encontraram com os suspeitos três porções de maconha embaladas para a venda e R$ 700 em espécie.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o suspeito encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Municipal, sob escolta policial.