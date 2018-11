Maconha Traficante e batedor são presos com 1 tonelada de maconha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou neste sábado, dia 24 de novembro, a apreensão de uma tonelada de maconha, além da prisão de um traficante e um batedor de carga. A apreensão ocorreu na manhã da última sexta-feira (23), na rodovia BR-267, próximo à cidade de Guia Lopes da Laguna, na região Sudoeste do Estado.

Conforme a PRF, os policiais abordaram dois veículos durante a fiscalização. No primeiro, um Fiat/Argo, estava o batedor, de 25 anos. O veículo tinha placas de Três Lagoas. Já o segundo veículo era uma caminhonete GM/S-10 com placas de Campo Grande, que desobedeceu a ordem de parada, fugindo do local.

Os policiais conseguiram interceptar o veículo após 25 quilômetros de fuga. Conduzido por um homem de 24 anos, a caminhonete estava recheado com a droga, que totalizou uma tonelada. Na caminhonete, a polícia encontrou um celular com uma mensagem para o condutor do Fiat/Argo. Além da droga, os policiais localizaram rádios telecomunicadores.

Aos policiais o motorista do Fiat/Argo declarou que um homem de Ponta Porã ofereceu R$ 2 mil para que ele atuasse como “batedor” da caminhonete. Ele afirmou que avisava o motorista da S-10 sobre a fiscalização e que o destino da droga seria Campo Grande.

Já o motorista da S-10 afirmou que foi levado por um homem em Maracaju, até o distrito de Boqueirão, em Jardim, onde pegou a caminhonete com a droga.

Pelo serviço ele receberia R$ 3 mil. Os dois motoristas, os veículos e a droga foram levados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em Guia Lopes da Laguna.