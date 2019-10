FRONTEIRA Traficante é preso com arma, dinheiro, drogas e anotações do narcotráfico

Um homem identificado como, Ever Hugo Lopez de 25 anos, foi preso com arma, drogas, dinheiro, aparelhos de celular, veiculo e um caderno com anotações a respeito do narcotráfico na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. A prisão e apreensões aconteceram nesta quinta-feira, dia 03 de outubro, na cidade paraguaia de Capitan Bado, fronteira com Coronel Sapucaia.

Durante operação no Bairro San Roque, agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) com apoio do promotor de justiça Marcos Amarilla, apreenderam, após um serviço de inteligência, 199 gramas de maconha, R$ 21 mil em dinheiro, uma pistola do calibre 9mm , placas de veículo brasileiro, dois aparelhos de celular, uma caminhonete GM-S10 e um caderno com importantes anotações em poder do paraguaio. Tudo foi encaminhado a sede da Senad na em Pedro Juan Caballero, segundo o site Porã News.

Com a prisão de Ever, a Senad pode ter desarticulado um importante braço logístico do narcotráfico que atua na região de fronteira com Mato Grosso do Sul.