Traficante Traficante escapa pelo esgoto após pular em córrego e pega carona com motorista de app Ele ainda conseguiu pegar uma corrida com motorista de aplicativo ao enganar pessoas em frente a um hospital

Suspeito de tráfico que pulou dentro do córrego da Ernesto Geisel, para escapar da Polícia Militar nesta sexta-feira (1º), concluiu a fuga percorrendo a rede de esgoto da área central. Ele ainda conseguiu um transporte com motorista de aplicativo, após mentir e pedir ajuda a testemunhas.

Conforme informações do comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, Claudemir de Melo, o suspeito que estava na região da antiga rodoviária, em Campo Grande, tentou esfaquear um policial durante abordagem da Operação Laburu. O militar acabou efetuando um disparo com arma de fogo, que acertou no pé do bandido.

O fugitivo correu e pulou no córrego da Ernesto Geisel próximo à rua Maracaju e se escondeu na galeria. Ele percorreu a rede de esgoto e saiu em um bueiro da rua Padre João Cripa.

Depois pediu ajuda para umas pessoas que estavam na frente ao hospital Proncor. Ele teria dito que estava machucado e precisava de transporte. Testemunhas acabaram solicitando uma corrida via aplicativo com direção ao bairro Moreninhas.

A PM fez contato com o motorista de app avisando que o passageiro era criminoso e estaria fugindo. As equipes se deslocaram até a região para localizar e prender o bandido.