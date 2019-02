Maconha Traficante foge da polícia e capota carro com 300 kg de maconha

Na manhã deste sábado (23), um traficante capotou carro com 300 kg de maconha e consegui fugir. O fato ocorreu na MS-380, por volta das 06h, região conhecida como Curtinho, em Ponta Porã.

Equipe da base operacional de Aquidabã realizava fiscalização na rodovia quando deu ordem de para ao condutor de um veículo GM/Corsa Classic, com placas afixadas de SP, que reduziu a velocidade, no entanto, logo acelerou e empreendeu fuga e foi acompanhado por policiais.

Após cerca de mil metros do local da tentativa de abordagem, o condutor perdeu o controle do veículo, saindo da pista e colidindo num barranco às margens da estrada.

O traficante fugiu em direção a uma mata, com reserva de eucaliptos, não sendo localizado após as buscas.

Em vistoria no interior do veículo, a equipe policial localizou no porta-malas 448 tabletes de maconha, aproximadamente 300 kg.

O veículo com o entorpecente foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.