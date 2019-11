Carga pesada Traficante preso com R$ 1 milhão em cocaína dirigia na MS-145 sem CNH Tabletes da droga estavam escondidos nas portas do carro

a tarde de quinta-feira (7), Aldair Dutra, de 39 anos, foi preso por tráfico de drogas na região de Deodápolis, cidade a 260 quilômetros de Campo Grande, com mais de R$ 1 milhão em cocaína escondida no carro. Ele não tinha carteira de habilitação e foi preso dirigindo pela MS-145.

Conforme a PMR (Polícia Militar Rodoviária), equipe fazia fiscalização na rodovia, quando abordou o Citroën C4 prata, placas de Três Lagoas (MS), conduzido pelo homem de 39 anos. O motorista não tinha carteira de habilitação e o passageiro, de 51 anos, disse que tinha passado mal e por isso o amigo estava dirigindo para ele.

O passageiro então apresentou o documento, mas o veículo foi vistoriado pelos policiais, que encontraram escondidos nas portas traseiras e laterais, além do bagageiro, 37 quilos de cocaína e 17,7 quilos de pasta base, distribuído em tabletes. A droga foi avaliada em pelo menos R$ 1 milhão.

Aldair confessou que pegou o carro de um desconhecido em Ponta Porã e receberia R$ 5 mil para levar até Três Lagoas, na divisa com o Estado de São Paulo. Os passageiros não tinham conhecimento do tráfico e foram liberados. Aldair foi preso e com ele foi apreendido um celular, que ele se recusou a desbloquear.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia do município.