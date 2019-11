Tráfico Traficante que fazia delivery de cocaína é preso ao cair da moto Ele chegou a mudar de casa durante as investigações policiais

Na noite de quinta-feira (21), dois homens foram presos por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado, cidade distante 457 quilômetros de Campo Grande. Rodolfo Matias de Oliveira, de 29 anos, fazia delivery de drogas e o restante do entorpecente ficava guardado na casa de Everaldo Quirino de Freitas, de 19 anos, que também foi detido.

Conforme as informações da Polícia Civil, Rodolfo já era investigado por tráfico, suspeito de ter saído de Paranaíba para Aparecida do Taboado para comercializar droga naquela cidade. Durante as investigações, Rodolfo chegou a mudar de residência para tentar despistar a polícia e passou a entregar a droga na casa dos usuários, para evitar movimentação na casa dele.

O rapaz fazia entregas em uma motocicleta Honda Tornado vermelha e, na noite de quinta-feira, depois de ter saído mais de 15 vezes da casa, foi acompanhado por equipe da polícia na última saída. Ele tentou fugir, acabou caindo da motocicleta e ainda conseguiu levantar a moto e tentar fugir de novo, mas foi detido.

Na casa de Rodolfo foram encontradas porções de cocaína, inclusive dentro de uma tomada da casa, além de maconha e dinheiro em notas pequenas. Ele confessou que guardava o restante da droga na casa do ‘Polaco’, Everaldo. Naquela residência ainda foram encontradas mais porções de entorpecente.

Um caderno de anotações também foi apreendido com a dupla, que acabou presa por tráfico, associação criminosa, desobediência e falta de habilitação para dirigir.