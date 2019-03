Traficante Traficante que vendia droga para estudantes de escola é preso

A Polícia Civil de Dourados através do SIG (Setor de Investigações Gerais) prendeu um jovem de 19 anos, na tarde de quinta-feira (14), conhecido como o 'Piauí', ele é acusado de tráfico de drogas e de ser o responsável pela venda de entorpecentes a alunos de uma escola localizada no Estrela Porã.

Os policias chegaram até o traficante após receberem uma denúncia por meio de uma carta. O acusado residia a aproximadamente 400m da escola e conforme o SIG, durante o monitoramento do imóvel, foi notado uma pessoa entrando no local e logo em seguida saindo com duas porções de "crack" adquiridas por R$ 20.

Na residência de 'Piauí' foram encontradas 40 porções e uma pedra de "crack" e outra de cocaína, porções de maconha e cerca R$ 500 em aparelhos eletrônicos.