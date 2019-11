Traficante tenta viajar de ônibus com banquetas recheadas de maconha

Traficante de 21 anos tentou fazer o trajeto de ônibus de viagem em Mato Grosso do Sul levando no bagageiro do veículo nove banquetas recheadas com 51 quilos de maconha. Na região de Tacuru, a 427 quilômetros de Campo Grande, foi flagrado por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e acabou preso.