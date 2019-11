Traficante Traficante tentava atravessar meia tonelada de maconha em barco no rio Paraná Carga foi apreendida, mas suspeito conseguiu fugir da polícia

O Bope (Batalhão de Operações Especiais) apreendeu nesta quarta-feira (20), com apoio do Exército Brasileiro, 500 quilos de maconha transportados em barco pelo rio Paraná, região de Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai. O traficante conseguiu escapar.

Segundo nota, a ação fez parte da Operação Hórus, que vem sendo realizada na linha internacional pela Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante patrulhamento fluvial, os militares avistaram embarcação no rio e procederam com a abordagem. O piloto do barco fugiu, abandonando a embarcação e entrando na mata às margens do rio, não sendo localizado.

A droga e a embarcação foram levados à delegacia para as providências necessárias. A Operação Hórus visa fortalecer ações integradas e inteligência, inibindo entrada de ilícitos como armas, munições, drogas e contrabando e tem atuação no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.