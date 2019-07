Transporte de maconha Traficantes de MS apostam na falsificação de ônibus para transporte de maconha Dois coletivos camuflados pelo tráfico de drogas foram apreendidos

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu nesta quinta-feira (25) um falso ônibus de trabalhadores rurais recheado de maconha, que saiu de Mato Grosso do Sul. Ao todo foram apreendidos 860 tabletes que estão sendo contabilizados, mas a suspeita é de que o peso ultrapasse meia tonelada.

Droga estava escondida no teto do ônibus. Foto; Divulgação

Este já é o segundo caso semelhante dentro de três dias e mostra novos meios adotados pelo tráfico de drogas, na tentativa de despistar a fiscalização policial na divisa com estados vizinhos. A droga é trazida da fronteira com o Paraguai, preparada nos veículos e despachada para grandes centros consumidores a partir do território sul-mato-grossense.

Segundo divulgado pela PM, o flagrante ocorreu na rodovia SP-272, que liga os municípios de Pirapozinho (SP) e Mirante do Paranapanema, na altura do quilômetro 11. A equipe avistou a aproximação do veículo que transportava trabalhadores, porém, estava recheado de droga em fundo falso no teto.

O motorista afirmou ter saído de Dourados com o objetivo de entregar a carga em Sorocaba (SP). Pelo transporte receberia R$ 10 mil. O caso foi encaminhado à Base da Polícia Rodoviária em Presidente Prudente (SP), para que a droga fosse retirada e pesada. O total ainda não foi divulga e o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Outro ônibus

Na terça-feira, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, um falso ônibus escolar carregado com 936 quilos de maconha. O motorista pegou o veículo carregado com a droga na cidade de Naviraí, e acabou preso na BR-487 pela PRF de Porto Camargo (PR).

O ônibus parece da frota escolar, mas de acordo com o que foi apurado, não pertence à frota do município de Naviraí e teria sido camuflado para facilitar o transporte da droga. O entorpecente estava escondido em compartimento camuflado.

O veículo foi parado em policiamento de rotina e, após vistoria, a droga foi localizada. O motorista de 31 anos disse aos policiais que pegou o falso ônibus escolar já carregado com a droga em Naviraí e pretendia levar até Maringá (PR). Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade paranaense de Xambrê junto com a droga apreendida.

Ônibus apreendido saiu de Naviraí. Foto: Divulgação