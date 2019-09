Traficantes foragidos da justiÃ§a sÃ£o presos no final de semana em Dourados

Dourados Traficantes foragidos da justiça são presos no final de semana em Dourados

O comando do 3º Batalhão de Policia Militar de Dourados, por intermédio de sua assessoria de Comunicação Social divulgou na manhã dessa segunda-feira (2), os resultados das ações operacionais realizadas pela instituição durante o final de semana na cidade de Dourados.

Foram registrados 42 atendimentos, sendo que 29 foram de cunho exclusivamente preventivos e comunitários, como as 114 abordagens a pessoas e as 44 vistorias a veículos, que culminaram na recuperação de uma motocicleta furtada e no cumprimento de 3 mandados de prisão.

Foram registradas ainda ocorrências de acidentes de trânsito(2), violência doméstica(1), lesão corporal(2), tráfico de drogas(3) e furto(1), que culminaram na prisão de 9 pessoas.

O atendimento emergencial 190 funcionou normalmente com registro de 245 ligações dia durante o final de semana, número esse que está dentro da capacidade operacional de atendimento do CIOPS Dourados.

Para o comandante da Unidade Policial, tenente Coronel PM Carlos Silva, o planejamento foi executado com precisão e as metas de atendimentos cumpridas, levando uma maior sensação de segurança a comunidade.

"Nossa capacidade operacional atendeu de forma satisfatória as necessidades de prevenção e atendimento emergencial durante o final de semana, devido ao planejamento realizados pelo comando e também pela qualificação e comprometimento de nossos policiais. Poucas prisões e muitas ações de prevenção marcaram esse final de semana que foi relativamente tranquilo em nossa cidade", concluiu o comandante.