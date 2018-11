ANJOS DA LEI Traficantes presos em operação nacional aliciavam crianças em porta de escola Investigação foi feita em mnais de 30 escolas da Capital

Três homens que agiam nas cercanias de escolas e até, pasmem, creches de Campo Grande foram os principais alvos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul nas ações referentes à Operação Anjos da Lei, desencandeada na últiima terça-feira (13), em conjunto em todo o Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, 47 pessoas foram presas. Desses, 14 foram em cumprimento de mandado de prisão, 16 em flagrante e outros 16 foram detidos por porte de drogas. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Também foram apreendidos quatro veículos, sendo um com registro de roubo, dois celulares, seis munições de calibre 7,62, vários aparelhos eletrônicos produtos de furto, 184,3 gramas de maconha e 297,8 gramas de cocaína.

Apresentado na manhã desta quarta-feira (14) pelo delegado Reginaldo Salomão, da Delegacia Especializada na Repressão ao Trágico de Drogas, o trio preso faz parte de uma investigação que durou quatro meses. No período, cercanias de 36 unidades de escolas públicas infantis foram vistoriadas pelos policiais. Era o local considerado ideal para a ação dos três presos, que buscavam não só alimentar o vício de pais, mas atrair novos clientes e até funcionários. E põe novo nisso, algumas das crianças usuárias encontradas tinham 10 anos.

"Eles se aproveitavam da vulnerabilidade que muitas dessas crianças têm, sem estrutura familiar e condição adequada de vida. Exibiam correntes e relógios de ouro, o que impressionava. Incitavam o uso dos narcóticos, como forma dessas crianças afirmarem seu amadurecimento", disse Salomão, ao Correio do Estado.

As prisões ocorreram em três bairros diferentes.

A primeira no Jardim Bonança, na região sul, onde Vangullit César Ortiz de Almeida, 28 anos, nome do mesmo craque holandês que brilhou na Itália nos anos 80 e 90, atuava. Ao notar a chegada dos policiais, ele se trancou no banheiro e jogou a maior parte da carga de pasta base que guardava na privada. Ele tem passagens por tráfico e violência doméstica.

No bairro vizinho do Taquarussu, também na região sul, foi preso Pedro Henrique Silva Garcia, 18, que guardava a droga em uma casa abandonada e ficava próximo das escolas em uma falsa roda de tereré, de olho em clientes.

O terceiro preso foi Wesley Roberto Santiago Moura, 32, no Tiradentes, região leste. Ele também tem passagens pela polícia

A Delegacia de Narcóticos encerrou a atuação na operação com 14 detidos ao todo. Entretanto, 11 deles apenas assinaram termos circunstanciados por porte de pequena quantidade de drogas.