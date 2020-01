Estimulante sexual Traficantes são presos com arma e polícia encontra estimulante sexual

Dois homens foram presos no final da tarde de domingo (12) por equipe da Força Tática da Polícia Militar em Paranaíba, no interior de Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na casa de um deles, também foram encontrados estimulantes sexuais.

De acordo com a PM-MS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), os suspeitos estavam em um carro abordado na Rua Bruno Mariano de Faria, às 17h30 de ontem.

O condutor do veículo, de 28 anos, portava uma porção de cocaína, um cigarro de maconha (1,3g) e R$ 1.166,00. Com os passageiros, um de 23 anos e outro de 26, nada de ilícito foi encontrado.

Mas os policiais ainda localizaram uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, com 4 munições intactas, sob o tapete do lado do motorista do carro.

A equipe policial foi até a casa do motorista e localizou em cima do guarda roupa uma porção de substância análoga a cocaína que pesou 10 gramas, além de anotações aparentemente relacionadas ao comércio de entorpecentes.

No quarto do homem de 23 anos, passageiro no veículo e que reside na mesma casa, foram encontradas três cartelas de remédios estimulantes sexuais de origem estrangeira (PRAMIL), as quais ele informou comercializar.

Os dois indivíduos, de 23 e 28 anos, foram presos e levados para a 1ª delegacia de Polícia Civil. O homem de 26 anos também foi encaminhado para prestar depoimento para maior esclarecimento dos fatos.