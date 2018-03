Transexual de MS é 1º do país a trocar nome em documento sem cirurgia de mudança de sexo Alteração no documento foi possível depois de determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Foto: Reprodução/TV Morena

Superadas as dificuldades com a família, o autônomo Kaio Arantes Borges decidiu mudar o nome na certidão de nascimento e, nesta quarta-feira (21), foi ao cartório de Campo Grande buscar o documento. Ele foi o primeiro transexual do país a ter o documento sem fazer a cirurgia de mudança de sexo, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Tem hormonização, que a gente passa por esse processo, vou ao psicólogo porque é bom conversar sobre o processo”, disse Kaio.

O namoro com a também autônoma Bruna Nunes de Souza deu força que ele precisava para todo o processo de mudança visual, que começou há três anos. “É normal porque eu gosto da pessoa”, contou a namorada.

Aos poucos foi conquistando o apoio e respeito de todos. “Foi tudo tranquilo. A única preocupação foi com a transformação do Kaio porque eu fiquei com medo com a saúde dele. Até comentei com ele, mas foi tranquilo porque foi com médico e psicólogo e tudo mais”, afirmou Vera Lúcia Poletto, mãe de Kaio.A decisão do STF abriu a possibilidade de pessoas como o Kaio terem registro civil, mudando nome e sexo.

“É um grande avanço para a sociedade, não só para a população LGBT, mas para a sociedade entender que a população LGBT deve ser respeitada conforme ela se apresenta para nós hoje”, explicou o subsecretário de Políticas Públicas LGBT, Frank da Cunha Barbosa.