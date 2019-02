UCDB Transferências e ingresso na UCDB como portador de diploma podem ser feitos até hoje

Acadêmicos de outras instituições que desejam transferir o curso para a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e também portadores de diploma que querem iniciar uma nova graduação podem fazer a solicitação na Central de Atendimento, no bloco Administrativo do campus Tamandaré até hoje (28).

Para transferência, há isenção na taxa de matrícula e 25% de desconto em todo o restante do curso para mensalidades pagas até dia 5 de cada mês. Já os portadores de diploma que são egressos da UCDB, ganham até 30% de desconto nas mensalidades e os formados por outras instituições, 20%.

No caso de transferência, o aluno deve apresentar os documentos pessoais — RG, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência — além de duas fotos 3x4, uma cópia autenticada do Modelo 19; histórico escolar oficial da universidade anterior e comprovante de matrícula do último semestre. Já para portador de diploma, além dos documentos pessoais e duas fotos 3x4, também é preciso entregar uma cópia autenticada do diploma, histórico escolar e plano de ensino da graduação anterior.

Nas duas situações, a partir da entrega de todos os itens, será feita a análise de currículo, mediante o pagamento de uma taxa (R$ 120). O resultado deve ser apresentado em uma semana e, a partir daí, o interessado já pode fazer a matrícula.