Transporte aéreo de passageiros tem aumento de 9% em Três Lagoas Somente neste ano, aeroporto de Três Lagoas registrou 5,4 mil embarques e desembarques

Foto: JPNEWS

O transporte aéreo de passageiros voltou a crescer no País em outubro, segundo o relatório Demanda e Oferta do Transporte Aéreo – Empresas Brasileiras, divulgado na semana passada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O levantamento mostra que, em termos de passageiros/quilômetros pagos transportados nos voos domésticos, o número chegou a 7,8 milhões, um aumento de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a Anac, o número representa a oitava alta seguida este ano.

Em Três Lagoas, no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, também foi registrado um aumento de 9% no mês passado, comprado ao mesmo período do ano passado.

De acordo com relatório da administração do aeroporto, foram registrados no mês passado 5.446 embarques e desembarques em Três Lagoas, contra 5.091 em outubro de 2016.