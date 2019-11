Vestibular da UFMS Transporte público terá reforço para atender demanda durante vestibular da UFMS Pelo menos dois veículos estarão em terminais da cidade para as linhas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) solicitou nesta sexta-feira (29) ao Consórcio Guaicurus, que disponibilize pelo menos dois veículos extras para reforçar o atendimento ao público que prestará o vestibular da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) no próximo domingo (1°), a partir das 8h.

De acordo com o pedido feito, o reforço atenderá eventuais linhas que trafegam em direção a universidade e ficará à disposição das 6h às 12h nos terminais Bandeirantes, General Osório, Júlio de Castilho e Morenão.

A Agetran orienta que o Consórcio Guaicurus acompanhe a operação e caso exista a necessidade de colocar um reforço para suprir a demanda, que disponibilize os veículos para evitar constrangimento e atraso nas linhas.

Vestibular

Pelo menos 15 mil estudantes farão o vestibular em um dos 11 municípios do estado com campus da universidade. As provas serão realizadas em Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece 2.139 vagas para 115 cursos em todo o estado. O curso com maior concorrência é o de Medicina, com 120 candidatos por vaga.